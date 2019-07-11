Кличко обвинил Зеленского в попытке сделать из него «декоративного мэра»

Киев, 11 июля. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом Кличко рассказал на своей странице в Facebook.

Кличко сообщил, что накануне у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мэр Киева отметил, что разговор проходил в спокойной обстановке.

«Президент подтвердил слухи, которые ходят уже давно, о разделе полномочий между главой КГГА, его вертикалью, и он туда собирается назначить своего человека. Я еще раз отметил, что разделение полномочий разрушает самоуправление», — сказал Кличко.

Кличко заявил, что в случае разделения полномочий мэра Киева и главы КГГА, мэр будет выполнять «декоративную функцию».

«Я еще раз сказал, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий — это возвращение методов Януковича», — отметил мэр украинской столицы.

Кличко считает, что Зеленский хочет «спустить» киевлянам своего человека, который не будет иметь никаких обязательств перед ними. Мэр украинской столицы заявил, что, если Зеленский хочет иметь в Киеве «своего» человека, ему необходимо провести внеочередные выборы. Кличко добавил, что президент Украины огласит решение по данному вопросу ему лично, пишет «Газета.ру».

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская заявила Федеральному агентству новостей, что Кличко в ближайшем будущем грозит «политический нокаут». Кроме того, Поклонская выразила сожаление, что во время службы в Генеральной прокуратуре Украины до переворота 2014 года не успела предъявить обвинение Кличко.