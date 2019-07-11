У незалежной только два союзника. Роман Носиков о главной формуле Украины

Когда грузины мутузят друг друга на площадях, обзывая русскими агентами, украинцы пишут друг на друга доносы в СБУ, обвиняя в том же, в Британии одни политики призывают назло России остаться в ЕС, а другие назло нам же — выйти, в США русским агентом числят не кого-нибудь, а самого президента, попутно защищая от России Африку, Арктику и столь же безлюдную Прибалтику, — как-то особенно остро чувствуешь себя гражданином захудалой провинции. Запиваешь горечь от этого чувства крымским вином, заедая абхазским сыром.

На днях на Украине чуть было не случилось непоправимое. К счастью, новый украинский президент и органы безпеки отреагировали молниеносно, и смертельную угрозу стране удалось предотвратить.

Речь идет о попытке телеканала NewsOne провести телемост между украинской и российской аудиториями. Не между лысыми политологами в вышиванках, с конца копья Сороса вскормленных, и их российскими аналогами с бюджетных пастбищ — а между человеческими людьми.

Этого, конечно, Киев допустить никак не мог.

Неслучайно со всех сторон к нему неслись предупреждения об опасности. Telegram-каналы называли этот телемост «гибридным». Кто-то в ужасе представлял предполагаемую русскую публику в виде сплошь агентов в штатском. А адвокат Новиков, тот и вовсе предлагал вообразить удивительное — иновещание «Голоса Берлина» в Москве в 1943 году.

Правда, было бы куда удивительней, если бы к 1943 году СССР так и не решился объявить войну Германии и боролся за германский транзит газа. Об этом адвокат, увы, забыл упомянуть.

Ну да бог с ним. Чего только ни бывает на свете и в голове российского либерала.

…В итоге судьбу телемоста решил не кто-то, а лично новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился с речью к народу, к политикам и к своему коллеге Владимиру Путину.

«Анонсированный телемост — это дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — снова разделить нас, нас с вами, всех украинцев, на два лагеря… Наша реакция будет соответствующей — ради сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности Украины…» — заявил Зеленский.

После чего обратился к Путину:

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон», — перечислил он.

Реакция Киева действительно была «соответствующей»: против руководства NewsOne возбудили дело по статьям «Государственная измена» и «Финансирование терроризма». В данный момент начальство телеканала таскают по допросам, а его журналисты получают угрозы физической расправы. Происходят и другие «соответствующие реакции».

У меня вопрос: чему же соответствует эта реакция?

Соответствует ли она украинской пропаганде о том, что Россия «потеряла Украину»? И что украинский народ — весь как один — «сплотился перед российской агрессией»?

Не очень.

Оказывается, в переговорах с Россией Украина на свой народ положиться не способна. Украинский народ может Украину подвести.

К счастью, Зеленский не одинок перед угрозой отпадения украинского народа. В одной беде ему поможет Генпрокуратура под командованием Юрия «Терминатора» Луценко. Со второй предполагается справиться при помощи мировых лидеров.

Что же по этому поводу можно сказать?

Любую доктрину, политическое учение, идеологию всегда можно сократить, как уравнение, до самого главного — до несокращаемой части, выражающей самую суть. Однако это можно проделать и со страной, имея в виду ее историческую судьбу, произрастающую из смысла ее появления на свет.

Император Александр Третий по прозвищу «Миротворец» любил повторять, что у России есть только два союзника — Армия и Флот. Для понимания этого выражения следует помнить, что вооруженные силы империи состояли из выходцев из ее народа. Плоть от плоти.

Невозможно создать боеспособную армию из отщепенцев, изгоев и извергов. Нельзя набрать флот из предателей и дегенератов. Антинародные армия и флот, в отличие от тайного сыска, политической полиции или карательных подразделений, немыслимы.

Современная Украины устами ее нового президента Зеленского тоже смогла сформулировать свою политическую доктрину. Формула звучит так:

«У Украины только два союзника — заграница и СБУ».

Это и есть суть незалежной. Ее правда. Ее приговор.

«Но где же в этой формуле народ Украины?» — спросит поклонник молодой европейской демократии.

А это и есть весь народ евромайданной Украины. Остальные — государственные изменники.