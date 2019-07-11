Крымские власти резко отреагировали на идею Киева переименовать Россию

Севастополь, 11 июля. Инициатива переименовать Россию в «Московию», а русский язык в «российский» является продуктом «фабрики идиотизма». Об этом заявил журналистам в четверг депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

«Фабрика идиотизма продолжает свою работу на Украине. Они продолжают порождать новые заявления и идеи насчет России», — отметил он.

По его мнению, смена власти на Украине ничего не изменила, а антироссийская риторика продолжает порождать новые «бредовые предложения и идеи», передает РИА Новости.

Ганжара полагает, что дальше громких заявлений такие предложения не пойдут.

«В подобной риторике Украина стала посмешищем на мировой арене. Они могут переименовать что угодно, на Россию это никак не влияет», — резюмировал крымский депутат.

Ранее Никита Потураев, баллотирующийся в украинскую Раду от партии Зеленского «Слуга народа», выступил с предложением переименовать на Украине русский язык в «российский», а Россию — в «Московию».

Напомним, в апреле 2019 года украинские власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должен остаться единственным используемым во всех отраслях жизни. Мониторить исполнение закона будут «языковые инспекторы», обладающие широкими спектрами полномочий вплоть до наложения штрафов и определения их суммы.