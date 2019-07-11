В ДНР рассказали, как ВСУ отреагировали на приказ Зеленского в Донбассе

Донецк, 11 июля. Украинская армия активизировала обстрелы по всей линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой, заявили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ДНР напомнили, что накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику генштаба ВСУ усилить активность вооруженных формирований Киева в Донбассе. В Донецке рассказали, как ВСУ отреагировали на этот приказ.

«С 3.00 утра вооруженные формирования киевского правительства, руководствуясь прямым поручением Зеленского по усилению активности ВСУ на линии соприкосновения, — рассказали представители республики, — ведут массированный обстрел населенных пунктов республики».

По данным СЦКК, на данный момент украинские силовики успели выпустить более полусотни 122-миллиметровых снарядов и столько же мин различного калибра. В результате обстрелов со стороны ВСУ в Горловке был поврежден газопровод, а также четыре дома и хозяйственные постройки. О повреждении еще двух домов в под огнем украинской армии сообщили из Еленовки. А в селе Луково, расположенном на юге республики, повреждены здания сельсовета, школы и хозпостройка.

В четверг стало известно, что мирная жительница погибла в поселке Гольмовский, находящемся в окрестностях Горловки, в результате обстрела со стороны армии Украины. Также ВСУ обстреляли сотрудников МЧС, тушивших пожар.

Напомним, на днях съемочная группа телевизионного канала 6ТВ из Донецкой Народной Республики попала под обстрел ВСУ в районе Горловки.