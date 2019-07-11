Сын Алибасова прокомментировал разоблачение отца полиграфом и перепиской про кота

Москва, 11 июля. Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что организаторы ток-шоу «На самом деле» выставили «дураками» участников телепередачи.

Алибасов-младший отметил, что съемки ток-шоу осуществлялись по заранее подготовленному сценарию, согласно которому он должен был стать «главным врагом, который зарабатывает на папе». Однако редакторы ток-шоу изменили сценарий, «выставив дураками» всех участников телепередачи.

«Мы договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что — как ложь. По факту они все провели по-другому. Решили сделать так, что Бари Алибасов всех обманул», — пояснил сын Алибасова.

Ранее в эфире ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым были обнародованы скриншоты переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря и лечащего врача продюсера. В переписке обсуждалась версия об отравлении Алибасова, которую они планировали озвучить для обывателей.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя» — написал Моцарь, а врач поддержал эту версию.

После этого телеведущий Дмитрий Шепелев выразил мнение, что история с отравлением Алибасова средством для очистки труб является инсценировкой. При этом реальной причиной госпитализации стало злоупотребление алкоголем, передает РИА Новости.

4 июня Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского с химическим отравлением, которое он получил, случайно выпив жидкость для очистки труб. Медики утверждали, что продюсер получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

17 июня Алибасова выписали из больницы, однако столь быстрое «исцеление» продюсера вызвало массу вопросов у специалистов. По мнению экспертов, Алибасов «слишком быстро» восстановился после серьезного отравления, что может свидетельствовать об инсценировке отравления.