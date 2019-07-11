Украинский генерал пригрозил новыми проходами кораблей ВМСУ через Керченский пролив

Киев, 11 июля. Украинские военные планируют в будущем снова направить корабли ВМСУ в Керченский пролив. Такое заявление сделал начальник украинского Генштаба Руслан Хомчак.

Украинский генерал утверждает, что Керченский пролив не является частью России.

«Потому что Керченский пролив — наш, как бы русские не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем», — заявил Хомчак в интервью украинскому изданию «Новинарня».

Пользователи соцсетей напомнили генералу ВСУ, что Россия не закрывала проход через Керченский пролив для украинских кораблей, но потребовала соблюдать установленную процедуру уведомления.

«Во-первых, были бы сами корабли, а во-вторых, он так это заявил, как будто им это запрещают. Оно и понятно — легко воевать с придуманным противником», — отмечает spacelordrock.

«Как только мы вернем арестованные катера, так они сразу и начнут! Во главе с Хомчаком!» — цитирует пользователя соцсети «Царьград».

«Еще круче побеждать выдуманного врага, вся слава без остатка твоя», — иронизирует Dokker_2018.

Напомним, 25 ноября 2018 года экипажи двух артиллерийских катеров и рейдового буксира ВМСУ устроили провокацию в Керченском проливе, войдя в российские территориальные воды без предварительного уведомления. Украинские моряки не реагировали на законные требования пограничников РФ прекратить движение и совершали опасные маневры. Все три корабля, а также их экипажи, были задержаны. Морякам ВМСУ предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.