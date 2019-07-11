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Украинский генерал пригрозил новыми проходами кораблей ВМСУ через Керченский пролив

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Украинский генерал пригрозил новыми проходами кораблей ВМСУ через Керченский пролив

Киев, 11 июля. Украинские военные планируют в будущем снова направить корабли ВМСУ в Керченский пролив. Такое заявление сделал начальник украинского Генштаба Руслан Хомчак.

Украинский генерал утверждает, что Керченский пролив не является частью России.

«Потому что Керченский пролив — наш, как бы русские не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем», — заявил Хомчак в интервью украинскому изданию «Новинарня».

Украинский генерал пригрозил новыми проходами кораблей ВМСУ через Керченский пролив

Пользователи соцсетей напомнили генералу ВСУ, что Россия не закрывала проход через Керченский пролив для украинских кораблей, но потребовала соблюдать установленную процедуру уведомления.

«Во-первых, были бы сами корабли, а во-вторых, он так это заявил, как будто им это запрещают. Оно и понятно — легко воевать с придуманным противником», — отмечает spacelordrock.

«Как только мы вернем арестованные катера, так они сразу и начнут! Во главе с Хомчаком!» — цитирует пользователя соцсети «Царьград».

«Еще круче побеждать выдуманного врага, вся слава без остатка твоя», — иронизирует Dokker_2018.

Напомним, 25 ноября 2018 года экипажи двух артиллерийских катеров и рейдового буксира ВМСУ устроили провокацию в Керченском проливе, войдя в российские территориальные воды без предварительного уведомления. Украинские моряки не реагировали на законные требования пограничников РФ прекратить движение и совершали опасные маневры. Все три корабля, а также их экипажи, были задержаны. Морякам ВМСУ предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.

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Источник: Новинарня
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