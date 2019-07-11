Пушков назвал «черные» и «белые» списки СМИ кодификацией информационной войны

Москва, 11 июля. Создание списков «правильных» и «неправильных» СМИ является попыткой узаконить и кодифицировать информационную войну, считает председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«До сих пор информационная война не была кодифицирована. Предпринимались усилия на этом направлении, но не было каких-то формальных «черных списков», — заявил Пушков.

Сенатор отметил, что в настоящий момент обсуждается инициатива создания «индикаторов доверия журналистике». Предполагается создание «белых» и «черных» списков СМИ. При этом критерием для того, чтобы отнести СМИ к тому или иному списку, является не достоверность информации, а то, «насколько СМИ вписывается в доминирующий либеральный мейнстрим».

«Ну и естественно это абсолютный и законченный двойной стандарт, который, к сожалению, становится нормой в целом ряде западных государств», — добавил Пушков.

Сенатор обратил внимание на то, что на «кодификацию информационной войны» будут направлены колоссальные средства. Лондон принял решение выделить 18 млн фунтов на продвижение «правильной» информации в Восточной Европе, напомнил сенатор. Пушков считает, что таким образом Лондон пытается создать информационный барьер между РФ и Европой.

Ранее стало известно, что организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik и телеканалу RT. Как отметили в МИД Великобритании, RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».