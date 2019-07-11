Украинские СМИ выяснили личность забравшегося на купол Рады «Зеленского»

Киев, 11 июля. Мужчина, которого заметили на куполе Верховной Рады в Киеве, оказался Петром Боднаром — бывшим помощником спикера украинского парламента Андрея Парубия. Его личность выяснили украинские СМИ.

Ранее в Сети появились фотографии, где запечатлен мужчина, в котором пользователи соцсетей заметили некое сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским, вместе с женщиной в темном платье. Пара находилась на крыше украинского парламента. При этом разглядеть, кем именно являются люди, которых заметили на куполе Верховной рады, было невозможно из-за низкого качества снимков.

«Пока мы в Facebook хейтим, кто-то устраивает свидания на крыше парламента. Уже предчувствую, как захейтят этих двоих», — написала в Facebook Алиса Юрченко.

Другие пользователи Сети отметили, что замеченный на крыше парламента мужчина снимал что-то на телефон. Они предположили, что «Зеленский» делает очередное селфи.

По информации украинского портала Obozrevatel, забравшийся на купол Рады «Зеленский» оказался Петром Боднаром. Украинская пресса также отмечает, что женщина, которую заметили на куполе Рады вместе с ним — глава секретариата спикера украинского парламента Татьяна Подольская.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей Сети странным поведением на совещании в Закарпатье. В Сети появилось видео, на кадрах которого Владимир Зеленский постоянно осматривается, меняет позу и часто пьет воду.