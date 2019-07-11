Меркель на встрече с премьером Дании слушала гимн страны сидя

Берлин, 11 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг. Политики слушали гимн страны сидя, сообщает газета Welt.

Меркель обеспокоила немцев участившимися приступами дрожи. Так, 18 июня ее начала бить дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Приступ объяснили обезвоживанием из-за сильной жары. Второй случай произошел в конце июня на мероприятии с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий за последние три недели приступ случился в среду на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Как отметили СМИ, приступы дрожи случались у канцлера, когда ей приходилось долго стоять. В связи с участившимися приступами, было принято решение изменить протокол встречи с датским премьером. В ходе церемонии политики сидели в креслах.

Сотрудник научного центра неврологии РАМН, врач-нейрохирург Алексей Кащеев в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что может быть причиной приступов. Врач отметил, что это определенно не серьезная проблема со здоровьем. Кащеев предположил, что причиной приступов мог стать перегрев или эндокринное заболевание. Алексей Кащеев заверил, что данная симптоматика не свидетельствует о серьезных заболеваниях.