Москва, 11 июля. Планы Любови Соболь о проведении пикетов у здания столичной мэрии провалились, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Активистам Соболь попросту не хватило мужества на то, чтобы выйти к мэрии и заявить о своей «гражданкой позиции». Только на то, чтобы сделать отчетное фото.

Зато сторонники Соболь привезли пожилую женщину в инвалидной коляске — как ранее выяснили журналисты, кто-то из членов банды Соболь предложил свою бабушку «на три часа» для участия в акции, и координаторы, видимо, сочли эту идею удачной.

Соболь, баллотирующаяся в Мосгордуму по 43-му округу, активно призывала своих сторонников выйти на пикеты. Но активисты испугались. Увидев, что возле мэрии в большом количестве собираются противники Соболь, молодые люди выбрали иную тактику: они сосредоточились в близлежащем кафе и время от времени выскакивали с плакатами и фотографировались для отчета. Таким образом, активисты рассчитывали избежать гнева политических оппонентов и правоохранителей.

Отметим, что, как показал опрос, москвичи не поддерживают Любовь Соболь, отдавая предпочтения другим кандидатам.