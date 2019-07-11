Евросоюз — под скальпелем Трампа. Колонка Евгения Беня

При президенте Дональде Трампе США скальпелем по живому рассекают Евросоюз, прежде годами связанный с американскими ВПК и растущим долгом. Штаты пренебрегают кровными интересами ЕС, которые в предшествующие десятилетия считали частью жизнедеятельности собственного единого организма.

Усугубляя торговые, политические и военные расхождения, наносящие Евросоюзу урон, Трамп при этом еще и стремится воспрепятствовать вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Навязывание доминирования в энергетике

Недавно, во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды, Дональд Трамп заявил, что Германия, поддерживая «Северный поток — 2», ставит себя в зависимое положение от России и дает Москве «миллиарды и миллиарды», в то время как многие европейские страны якобы хотели бы приобрести американский сжиженный природный газ (СПГ), который, дескать, лучше российского.

При этом, по словам Трампа, Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2». Трамп предупреждал европейцев, что США по-прежнему рассматривают возможность введения санкций против участников строительства газопровода.

В июне министр энергетики США Рик Перри, выступая на проходящем в Любляне саммите «Инициативы трех морей» (неформального объединения 12 стран региона между Балтийским, Черным и Адриатическим морями), оповестил: «Мы по-прежнему продолжаем выступать против запуска газопровода «Северный поток — 2», поскольку он противоречит целям ЕС».

В марте этого года США приняли законопроект, направленный на противодействие энергетическим поставкам России в Европу. Закон откровенно и притом многословно называется «О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергетическую безопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности». За документ проголосовал 391 депутат Палаты представителей американского Конгресса.

Надо сказать, этот законопроект палаты представителей конгресса США в значительной мере был нацелен не столько на давление на Россию, сколько на создание проамериканской монопольной среды, способной доминировать над энергетической инфраструктурой Европы (а экономическое давление очевидно неотделимо от политического), что весьма непросто, поскольку американский сжиженный газ не очень-то конкурентоспособен с российским.

Вероятный ввод санкций в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» по доставке российского газа в страны ЕС аналогично во многом связан со стремлением Вашингтона к монополии в Европе. В мае этого года группа сенаторов из Республиканской (Тед Круз, Джон Баррассо) и Демократической (Джин Шахин) партий США подготовила законопроект о санкциях в отношении участников ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Тем не менее давление США по «Северному потоку — 2» на самом деле не соответствует чаяниям и запросам европейцев. Даже глава пресс-службы Энергетического агентства колеблющейся в отношении этого проекта Дании Туре Фальбе-Хансен рассказал РИА Новости, что Копенгаген в согласовании маршрута нового газопровода исходит из параметров экологии и безопасности и на основе этих принципов считает запрошенный Москвой последним юго-восточный маршрут проекта в общем приемлемым.

Многообразные расхождения усилились

Франция, Германия и Великобритания не поддержали прошлогоднего выхода США из ядерной сделки с Ираном, предвидя от него и ущерб для европейского бизнеса и опасность ответных ходов Тегерана. Хотя Евросоюз сохраняет приверженность соглашению с Ираном, но в реальности соблюдать его в таких условиях стало затруднительно. Одни европейские компании, продолжающие работать в Иране, слишком зависимы от американского бизнеса, другие подпадают под санкции со стороны США.

Спустя год Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран, кстати, объяснил свое решение не только ответом на действия США, но неспособностью оставшихся в СВПД членов, имея, прежде всего, ввиду Германию, Францию, Великобританию, в должной мере решить возникшие проблемы.

Дональд Трамп называет блок НАТО «устаревшим» и требует «многие страны выплатить огромные суммы за предыдущие годы». Особое разочарование по поводу затребованных 2% ВВП на нужды НАТО наблюдается у Германии. В связи с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг «не испытывает никаких иллюзий, что сохранять единство среди 29 стран — членов НАТО — простая работа».

Поэтому-то президент Франции Эммануэль Макрон публично вернул на повестку дня проект армии Евросоюза, рассчитывая на приоритетную в нем роль Франции. Он назвал Европу главной потенциальной жертвой выхода США из ДРСМД. По мнению французского лидера, общеевропейская армия может появиться в ближайшее время и стать независимой от структуры НАТО. И по этой теме Эммануэль Макрон нашел согласие с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Между прочим, Европарламент в феврале 2017 года поддержал создание общей армии Евросоюза. Всё это вызывает обеспокоенность в Вашингтоне.

Между Европой и США есть разногласия и в вопросе регулирования и налогообложения крупных международных цифровых компаний: Google, Facebook, Apple, Amazon и др. Когда Еврокомиссия в 2018 году представила планы нового цифрового налога, США выступили «решительно против» предложений, которые было прежде всего соотносились с крупными цифровыми компаниями. Постепенно с бурным ростом влияния кибертехнологий в глобальном пространстве, вплоть до их потенциального доминирования в международной политике, эти противоречия между Вашингтоном и Брюсселем в какой-то мере не совсем прогнозируемо для сторон приобретают всё более критичный характер.

На G20 в Осаке 28–29 июня расхождения между США и другими членами G20 по вопросам климата нашли отражение в совместном заявлении. Все члены «Двадцатки», кроме Штатов, заявили о своей приверженности международной договоренности по климату, обозначенной Парижским соглашением (2015). Не секрет, что основным лоббистом Парижского соглашения, не совпадающего с Трампом по проблемам всемирного потепления и загрязнения окружающей среды, является именно Евросоюз. И уверенное выступление «зеленых» на майских выборах в Европарламент подкрепило остроту взаимонепонимания ЕС с США по этому вопросу.

45-й американский президент, выходя в 2017 года из Парижского соглашения, подчеркивал, что «не может с чистой совестью поддерживать договоренность, которая наказывает Соединенные Штаты». По мнению главы государства, соглашение по климату перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а его исполнение могло бы обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Внедряя в прошлом году по всему миру пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%) как стратегически важных для ВПК США металлов, поначалу Трамп планировал сделать исключение в первую очередь для стран Евросоюза. В итоге Вашингтон решил не делать ЕС послаблений. Ущерб для ЕС от повышения США пошлин на сталь и алюминий составляет около 6,5 млрд долларов.

Таким «протекционизмом в чистом виде», как выразился глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Трамп ставит партнеров по Евросоюзу, в том числе из блока НАТО, в общий ряд со всеми на свете поставщиками алюминия и стали. Таким образом президент США четко дал понять, что отныне Евросоюз для Америки в лучшем случае не более, чем деловой партнер.

ЕС оперативно отреагировал на увеличение американских пошлин. В ответ европейцы ввели пошлины в размере 25% на товары из США. В список американских товаров вошли джинсовая одежда, табачные изделия, кукуруза, рис, клюква, что затронуло импорт товаров из США примерно на 2,8 млрд долларов.

9 апреля 2019 года президент Дональд Трамп подтвердил планы ввести новые пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. Коммерческий спор между США и Евросоюзом по поводу государственных субсидий двум крупнейшим авиастроительным компаниям мира — Boeing (США) и Airbus (ЕС) — тянется с 2004 года. Апелляционный орган ВТО в 2018 году подтвердил принятое ранее решение панели арбитров о том, что Евросоюз и четыре его государства — члена: Франция, Германия, Испания и Великобритания — незаконно субсидировали Airbus. Однако в конце марта 2019 года Апелляционный орган ВТО подтвердил вывод третейской группы от 2017 года о том, что США субсидировали производство самолетов Boeing в ущерб экономическим интересам Airbus.

Для преодоления такого кризиса нужны годы

Заключение соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и США годами откладывалось из-за разных позиций по ряду вопросов: расширению доступа на американский рынок государственных закупок, сохранению запрета на импорт из США генетически модифицированных организмов (ГМО), координации и налогообложению крупных международных цифровых компаний, регулированию рынков финансовых услуг из США, оценке уровня экологической безопасности и т. д. При этом Трамп пришел к выводу, что в вопросах торговли «Европейский союз почти так же плох, как Китай». На данный момент кризис в отношениях Вашингтона и Брюсселя находится на той стадии, что о соглашении о свободной торговле речи не идет.

Парадоксально, но меры, предпринятые Дональдом Трампом в отношении Евросоюза, по факту оказываются в определенной степени болезненней американских санкций к России или ограничений для Китая. Потому что товарооборот Соединенных Штатов с РФ никогда не превышал 30 млрд долларов, а товарооборот США и Евросоюза — около 700 млрд долларов при глубоких системных связях по множеству направлений и при доминировании Вашингтона. Китайская же экономика и финансовая система, в отличие от европейских, не связаны с американскими пуповиной, а, скорее, в принципе заточены на вероятность работы в относительно независимом конкурентном режиме.

При приближении новых президентских выборов Трамп может попытаться сбросить негативную часть багажа, собранного в предшествующие годы своего правления, подразумевая, конечно, и недовольство американского истэблишмента давлением США на Евросоюз. Таким образом, не исключено: вскоре Вашингтон смягчит отношение к Брюсселю, но, чтобы действительно преодолеть разительно усугубившийся при президенте Дональде Трампе кризис, теперь нужны годы трудного переформатирования с обеих сторон.