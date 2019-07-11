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Женщина-охранник погибла при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

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Женщина-охранник погибла при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Москва, 11 июля. Женщина погибла при пожаре на ТЭЦ в подмосковных Мытищах, сообщили в экстренных службах по Московской области.

Источник Федерального агентства новостей на ТЭЦ-27 сообщил, что в связи с пожаром на станции в подмосковных Мытищах отключен один из четырех энергоблоков.

По предварительным данным, на несколько часов без света остались по меньшей мере два жилых квартала Мытищ, возведенных для сотрудников станции. Их дома напрямую получают энергоснабжение и водоснабжение с ТЭЦ-27.

Вскоре подачу электричества удалось восстановить. По словам очевидцев, воду для тушения пожарные вертолеты черпали прямо из Борисовского пруда.

По последним данным, при пожаре погиб один человек, 14 человек пострадали.

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