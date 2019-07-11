Спецкорр ФАН в эфире «Спутника» рассказал правду о ситуации в Судане

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей, журналист-международник Абасс Джума в эфире «Спутник» рассказал правду о том, что в действительности происходит в Судане.

Напомним, 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов в Судане произошел военный переворот. Президент страны Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее арестован. Переходный военный совет взял власть в свои руки, заявив о планах в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.

Как отметил Абасс Джума, приехав в Судан, он ожидал увидеть на улицах пылающие покрышки, разбитые витрины — постмайдановскую картину. Однако ничего подобного Джума не увидел.

«Какие-то остатки баррикад, конечно, есть, но какой-то постапокалиптической картины я не увидел. Военные навели порядок. Я, конечно же, осуждаю то, какими методами они пользовались. Часть сил быстрого реагирования перегнули палку. Безусловно. Разгоны были», — пояснил Аббас Джума.

По его словам, общество в Судане расколото. Этот признак красноречиво характеризуют две даты — 29 и 30 июня. Он заметил, что 29 июня военные «собрали свой митинг» — за военных. Туда пришли десятки тысячи людей.

«Очевидно, это не было согнанное стадо. Какая-то часть людей, безусловно, журналисты, которых туда пригнали, но в основном это люди, которые видят в военных некую защиту. Люди, которые помогут им провести свет и дороги. Они видят в них сильных лидеров, которые воспрепятствуют смуте, хаосу, всяким радикалам и прочим», — рассказал Аббас Джума.

30 июля, по словам спецкора ФАН, прошел марш миллионов, когда на улицы вышли несогласные с военными. Там, как заметил Джума, тоже были десятки тысяч людей, которые скандировали оскорбительные лозунги.

«Были провокации. Пострадали военные. Одного застрелили, другого зарезали, на третьего напали. <…> Я общался и с теми, и с другими. Первое, что бросается в глаза. Те, кто против военных, — это в основном «хипстерская» масса, состоятельная молодежь с дорогими телефонами, с брендовой одеждой, с модными прическами. Это был не революционный какой-то марш. Больше похоже на какой-то фестиваль. Основная масса, как мне показалось, — это обеспеченная молодежь», — добавил Аббас Джума.

По его словам, не очень понятно, что хочет эта «хипстерская» молодежь. «Мы за все хорошее, против всего плохого. Мы хотим, чтобы бедности не было, чтобы все были здоровы. Собственно, вот», — описывает позицию протестующих Джума.

«Они называют тех, кто сейчас у власти, джанджавидами. Это те, кто устраивал геноцид в Дарфуре, арабские племена, которые истребляли исконных жителей. Это была действительно очень печальная, черная страница в истории Судана. Да, в рядах тех, кто составляет силы быстрого реагирования, есть те самые джанджавиды. Другой вопросы, что силы быстрого реагирования были созданы в 2013 году, когда конфликт был исчерпан. И молодежь, пополнившая ряды сил быстрого реагирования, против которых восстает гражданское население, в силу возраста не могла участвовать в тех событиях. Но тем не менее люди говорят, что это джанджавиды, убийцы, каратели, палачи и «они не могут управлять нами», — рассказал Аббас Джума.

Как он заметил, у протестующих против власти нет никакой ясности. У них нет ни программы, ни кандидатов, ни каких-либо предложений. «Рано что-либо сейчас утверждать. Не приходится говорить, что страна сейчас успокоится и придет в себя», — добавил Аббас Джума.

5 июля Переходный военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о создании совместного временного правительства и ротационного суверенного совета. Обе стороны будут поочередно председательствовать в совете в течение трехлетнего переходного периода.

В свою очередь суданцы в комментарии ФАН выразили мнение, что это соглашение является поистине «великим историческим событием» для страны.