Украинская туристка назвала скандалиста Запорожского предателем из-за отношения к России

Киев, 11 июля. Скандально известный политолог Сергей Запорожский, частый гость политических шоу на российском телевидении, рассказал о встрече в Испании с украинской туристкой, которая назвала его предателем из-за отношения к Москве.

В социальной сети Facebook он написал, что во время отдыха на Майорке столкнулся с туристкой их Украины, которая не могла вспомнить, где видела откуда-то знакомое ей лицо.

Женщина предположила, что Запорожский работает в кино, на что политолог с сарказмом ответил, что украинка могла заметить его на «запретном» телевидении. Эксперт, очевидно, намекнул на блокировку Киевом российских телеканалов. Он объяснил новой знакомой, что часто появляется в эфире Первого канала.

Туристка назвала Запорожского украинцем-«предателем», уточнив, что сама является гражданкой этого государства.

«Вы же против СССР. А нам надо всем быть вместе», — заявила она.

Вероятно, женщина имела в виду народы двух стран, а также публичную поддержку Запорожским антироссийской политики Киева.

Политолог в соцсети не удержался от едкого комментария.

«Контакта с «руссо туристо» пока не было, контакт с «малороссо туристо» состоялся», — написал он.

В комментариях к записи политолога пользователи Сети высмеяли его «курортные приключения». Украинский эксперт известен тем, что активно освещает любые политические обсуждения со встреченными на отдыхе людьми, особенно с россиянами.

Так, например, украинский политолог, отдыхая в Турции, однажды не смог поделить пляж с «русскими» женщинами и детьми. Возмущенный пост о «россиянках» он опубликовал на своей странице в соцсети.

«Жертвами» политолога стали две женщины, которые, по его словам, пришли отдыхать якобы не на тот пляж и заняли сразу целых четыре лежака. Обыденную ситуацию Запорожский описал в красках. По его версии, работающие на пляже охранники сразу вычислили «нарушительниц» и попросили их покинуть территорию.