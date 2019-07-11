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Садальский раскритиковал Билана за «колхозный» клип

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Садальский раскритиковал Билана за «колхозный» клип

Москва, 11 июля. Российский певец Дима Билан показал новый клип на песню «Про белые розы». Стилистика 90-х не всем пришлась по вкусу. Актер Станислав Садальский обозвал новую работу Билана «колхозной».

Новый клип набрал более миллиона просмотров. Режиссиром стал юморист Александр Гудков, известный по шоу «Вечерний Ургант». По сюжету чиновница планирует снести здание старого дома культуры, но Билан в образе призрака ее молодости отговаривает от этого решения.

Актер Станислав Садальский остался недоволен творчеством Гудкова и Билана. Он назвал клип «антихудожественным».

Садальский раскритиковал Билана за «колхозный» клип

«Клип не достоин таланта Димы: он гораздо выше, а это какой-то колхоз», — раскритиковал клип актер, его слова приводит Nation News.

Садальский набросился и на Гудкова, напомнив, что юморист не имеет отношения к режиссерской работе. При этом, по словам актера, Дима Билан «замечательный». 

Арист не исключил, что Билан хотел сделать прощальный клип, как у Людмилы Гурченко, но работа оказалась скучной. В ролик «напихали всего», только «Баскова не хватало», добавил он.

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