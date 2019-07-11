Уровень доверия Зеленскому снизился до 65%

Киев, 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заручился доверием 65% жителей страны, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

«Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 65%», — говорится в сообщении.

Президент Украины потерял более 3% в рейтинге доверия граждан. Институт анализа и прогнозирования 4 июля опубликовал данные опроса, согласно которому Зеленскому доверяли 68,5% граждан. О своем доверии Анатолию Гриценко заявили 44,5% респондентов, Святославу Вакарчуку доверяют 44,2% украинцев.

Опрос проводился в период с 6 по 10 июля, мнение респондентов фиксировали с помощью личного интервью. Всего было опрошено 2 тысячи человек старше 18 лет.

После официального вступления в должность 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные парламентские выборы. Они пройдут 21 июля. По мнению местных политологов, досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского «Слуга народа». По итогам голосования она может получить от 30% до 50% голосов и самостоятельно сформировать большинство.

Ранее стало известно, что почти 70% украинцев положительно оценивают работу Зеленского, еще 17% относятся к нему нейтрально, а 8% респондентов заявили о своем негативном отношении к политику. Определиться с ответом не смогли 7,1%.