Воспитательница детского сада в Подмосковье открыла кризисный центр для женщин

Москва, 11 июля. Воспитательница детского сада из подмосковного города Одинцово Ольга Кравченко открыла кризисный центр, который помогает женщинам, попавшим в безвыходную ситуацию.

Центр поддержки материнства «Мамина помощь» Кравченко открыла с единомышленницей Натальей Суворовой. Проект работает в Подмосковье уже три года.

О тяжелых ситуациях в жизни женщина знает не по наслышке: пять лет назад у нее умер супруг и ей пришлось самостоятельно поднимать четверых детей. К слову, и у ее напарница — многодетная мать, у нее пятеро ребятишек.

«Мамина помощь» вошла в Союз помощи многодетным и приемным семьям «Мы».

«Мы влились в его состав для более продуктивной работы: и важная информация оперативнее распространяется, и многие вопросы, касающиеся многодетных и одиноких матерей, сообща решаются быстрее, — приводит слова Кравченко Nation News. — Про нас теперь знают и депутаты, и местные власти».

В центр обращаются женщины, которым некуда идти. Телефоны организации доступны в любое время суток.

«Так вот союз «Мы», в который мы вошли, хорош тем, что теперь можно кинуть клич в чат по всему Подмосковью и оперативно решить, в какой приют направить женщину с ребенком, сбежавшую от мужа-насильника, — рассказали авторы проекта. — Нам удалось уберечь многих женщин от необдуманного шага сделать аборт, когда их выгоняли из дома. Мы пристраивали беременных в приюты».

У «Маминой помощи» появились партнеры и в других сферах — компании, которые предоставляют товары и услуги. По словам Краченко, это зубные клиники, медицинские центры, детские центры, небольшие продуктовые магазины, парикмахерские и даже мойка для машины. Пользователи карты лояльности «Мамина помощь» помогут получить там скидку. Теперь руководство организации ищет партнера среди кафе и столовых.