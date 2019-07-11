МИД РФ предложат запретить Катамадзе въезд в Россию

Москва, 10 июля. Совет Федерации собирается предложить МИД РФ ограничить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе. Об этом сообщил журналистам сенатор Алексей Пушков.

«Мы сейчас работаем с МИД… Сейчас будем входить с предложением», — сказал он журналистам.

Ранее в ходе заседания верхней палаты российского парламента Пушков заявил, что Катамадзе, допустила «русофобские высказывания», поэтому въезд артистки в Россию нужно ограничить.



Напомним, 30 июня Катамадзе написала на своей странице в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, требуюших отставки главы МВД страны. По ее словам, 22 июня в Москве был ее «самый тяжелый концерт», от которого она «не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки», но это выступление на фестивале «Усадьба Jazz» будет ее последним концертом в России.

Протесты в Тбилиси начались 20 июня. В качестве повода местная оппозиция использовала провокацию против российской делегации, прибывшей на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента. Митинг разгоняли силами спецназа. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В связи с антироссийским настроениями в Грузии президент РФ подписал указ о временном прекращении авиасообщения с этой страной. Оно вступило в силу 8 июля.

В Грузии ухудшившиеся отношения с Москвой продолжили обострять искусственно. Так, 7 июля грузинский ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на канале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина. Выходка вызвала огромный резонанс. Произошедшее прокомментировал даже сам российский лидер.

Комментируя призывы возбудить в отношении Габунии уголовное дело, Путин сказал: «Много чести».