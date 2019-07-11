На Украине признали отсутствие «войны с Россией»

Киев, 11 июля. Между Россией и Украиной развиваются торгово-экономические отношения, границы между странами открыты, а украинские студенты учатся в российских университетах, что свидетельствует об отсутствии войны между государствами. Об этом заявил украинский политолог Владимир Грановский.

Он признал отсутствие «войны с Россией».

«У нас не идет война с Россией, мы не воюем с Россией. Мы с Россией торгуем, туда прекрасно ездим, в Крым ездят люди отдыхать… Никакой войны с Россией у нас нет, потому что мы не воюем. У нас даже рост есть торговли с Россией, все нефтепродукты мы покупаем русские. То есть у нас идет нормальная торговля с Россией. А «война с Россией» — это специально говорится для того, чтобы нагнетать обстановку», — сказал Владимир Грановский в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, многие украинцы учатся в российских университетах, но «скрывают это». Кроме того, напомнил он, большое число жителей Донбасса переехало в РФ. Эксперт добавил, что Украина не воюет, «например, за Крым», а границы между странами открыты: россияне приезжают в Киев, а граждане Украины ездят в Россию.

«Это не война. У нас идет внутренний гражданский конфликт», — резюмировал Владимир Грановский.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новыми властями страны. Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами операции киевских силовиков стали более 10 тысяч человек.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года. После государственного переворота в столице Украины жители полуострова провели референдум. По результатам голосования более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Киев считает полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с принципами международного права, потому вопрос о статусе региона окончательно закрыт.