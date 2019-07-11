Сирия, 11 июля. Число погибших в результате взрывов в Африне возросло до 11 человек. ВКС РФ продолжают оказывать поддержку САА на северо-западе Хамы. Три взрыва прогремели в городе Хасака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам на северо-западе Хамы; атакуют позиции исламистов на северо-востоке Латакии; обследуют территории вокруг города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в организации трех взрывов в городе Хасака.

Провинция Латакия

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в северных районах Латакии, оккупированных исламистами вооруженной оппозиции. Авиаудары сирийских военных самолетов пришлись по горным территориям вокруг города Кобани, где базируются джихадисты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей бандформирований. О результатах проведенной операции пока ничего неизвестно. Напомним, накануне на севере провинции интенсифицировались столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков, после того как члены запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» организовали вылазку в районе высоты Аль-Захия, а также казнили одного из бойцов Национальных сил обороны (NDF)******. Как известно, радикалы нередко предпринимают попытки нападений в зонах контроля правительственных сил, однако продвинуться на данном направлении им не удается.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (TheArabSource) опубликовал уточненную информацию о числе жертв взрывов в Африне. По уточненным данным, детонация двух автомобилей, один из которых был припаркован на улице Аль-Фейлят, а другой на въезде в город, привела к гибели 11 и ранению более 25 гражданских лиц. В то же время новостное агентство Baladi-News заявляет о 40 пострадавших. Как сообщалось ранее, в минировании транспортных средств подозреваются боевики из Отрядов народной самообороны (YPG), которые, как неоднократно заявляли турецкие СМИ, сотрудничают с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной во многих странах, и осуществляют вылазки в зонах контроля протурецких бандгрупп. Напомним, Африн перешел под контроль «Сирийской свободной армии»** (ССА) и ВС Турции в результате операции «Оливковая ветвь» в марте прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал DeirezZor 24 сообщает о том, что правительственные войска и проасадовские военизированные отряды усилили меры безопасности в городе Абу Кемаль. В настоящее время ведутся обыски в прилегающих к населенному пункту районах, с целью предупредить возможные атаки боевиков «Исламского государства». Напомним, на данной территории все еще существует угроза вылазок джихадистов, которые до сих пор скрываются в пустыне Бадия Аш-Шам благодаря близости оккупированной США зоны в районе Ат-Танфа, где они могут укрыться от преследования военнослужащих Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (anasanas84) сообщает о том, что в северной части Хамы не утихают ожесточенные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп, сотрудничающих с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Джихадисты ведут огонь по расположениям сил САР из РСЗО «Град». В свою очередь артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) наносят удары по военным объектам радикалов на подступах к населенным пунктам Аль-Хаммамият, Аль-Арбаин и Кафр-Зета, передает Twitter-канал (thiqanewsagency). Поддержку им продолжают оказывать российские военные самолеты. Напомним, ранее поступали сведения о том, что исламисты заняли Аль-Хаммамият после тактического отступления правительственных подразделений.

Провинция Хасака

Информационный портал Rudaw Media Network сообщает о том, что в административном центре провинции произошел очередной взрыв. Детонировало СВУ, заложенное в автомобиле в квартале Сальхия. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. По информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), еще два взрыва прогремели на улице Аль-Мушхама и в районе Аль-Киляса, в результате чего ранения получил один из сотрудников так называемой милиции курдов «Асайиш». Предполагается, что к установке СВУ имеют отношение террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.