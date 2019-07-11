Российская туристка рассказала о внезапно обрушившемся на Халкидики урагане

Афины, 11 июля. Сильный ураган на полуостров Халкидики, расположенный на севере Греции, обрушился неожиданно, никаких предупреждений синоптиков и экстренных служб не было. Об этом рассказала российская туристка, ставшая очевидцем ненастья.

На греческом полуострове во время урагана, обрушившегося в среду вечером, погибли шесть человек, в том числе двое граждан РФ, пропал без вести рыбак, примерно 100 человек получили различные травмы и ранения. В районе объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС).

Российская туристка, попросившая об анонимности, находится в населенном пункте Неас Мармарас на «втором пальце» полуострова — Ситонии, передает РИА Новости.

По словам путешественницы, синоптики прогнозировали вечером дождь. При этом, подчеркнула женщина, власти не предупреждали ни о каком чрезвычайном положении или чрезвычайной ситуации.

«После 22.00 (время совпадает с московским), буквально за пять минут, здесь все потемнело, ничего не было видно. Начался град», — отметила она, добавив, что крыши домов улетали, деревья падали.

Минут через 20 после начала урагана пропало электричество, а потом и водоснабжение. Россиянка обратила внимание, что на пляже все снесло и разрушено.

Ранее российская туристка в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала, что обрушившийся на Италию ураган застал врасплох путешественников.