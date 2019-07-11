ГБР Украины вызвало Порошенко на допрос

Киев, 11 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко должен 17 июля явиться на допрос в Государственное бюро расследований страны (ГБР), которое вызвало его в рамках дела об отмывании денег при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Об этом рассказал юрист Андрей Портнов, который занимал при экс-главе государства Викторе Януковиче должность заместителя руководителя его администрации.

«Дата допроса — среда, 17 июля, 09.30 (совпадает с московским временем. — Прим. ФАН)», — указал он в сообщении.

Портнов призвал всех желающих «встречать фигуранта на крыльце ГБР». Юрист уверен, что пятый украинский президент будет арестован.

Напомним, Портнов заявлял ранее, что Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании. По его словам, бывший глава государства заключил несуществующую сделку за счет средств, украденных у украинской армии.

На днях ГБР подготовило ходатайство на арест движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против бывшего президента страны.

Правоохранительные органы Украины расследуют уже восемь уголовных дел в отношении экс-президента страны. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, назначении правительства без создания коалиции в Верховной раде и госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые нарушили госграницу РФ. Сам Порошенко отвергает все обвинения.