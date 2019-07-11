Канделаки заявила о финансировании телеканала «Рустави 2» и грузинских радикалов из России

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки призвала российские власти обратиться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой выдать Грузии «политического преступника» Михаила Саакашвили, который стоит за происходящим сегодня на ее родине. Также она сообщила, что телеканал «Рустави 2», ведущий которого оскорбил российского лидера, а гендиректор пообещал мочиться в экспортируемое в РФ вино, финансируется из России.

По словам Канделаки, Грузия уже не первое десятилетие является «заложницей политического экстремизма».

«Этим политическим экстремизмом и терроризмом занимается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Человек, который отказался от грузинского гражданства. Некоторое время тому назад этот человек, без роду и племени, не имел гражданства Украины, которое ему дали, как вы помните, а потом обратно забрали. Он получил вид на жительство в Майами, где приобрел неплохую недвижимость. И вот совсем недавно, когда во власть вступил президент Украины Владимир Зеленский, одним из первых своих указов он вернул украинское гражданство Саакашвили», — напомнила Канделаки, выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, «силы Саакашвили, они же националы, они же радикалы, обладают достаточным финансированием», а потому нагнетание антироссийских настроений в Грузии происходит все больше и больше.

«К сожалению, это финансирование не только американское. Телеканал «Рустави 2», к сожалению, напрямую финансируется из России бизнесменом, имеющим российское гражданство, Кобой Накопия, который является «кошельком» Саакашвили», — заявила Канделаки.

Журналистка считает, что Россия должна способствовать тому, чтобы Саакашвили понес ответственность за свои преступления перед грузинским правосудием.

«Скажите, пожалуйста, все люди доброй воли, неужто мы не можем объединиться и каким-то образом обратиться к президенту Украины Зеленскому с просьбой наконец-то ответить на запрос прокуратуры Грузии выдать политического преступника, человека, который обвиняется в убийствах, в растрате государственного бюджета грузинским властям? — обратилась Канделаки к гостям телепрограммы, среди которых были и депутаты Госдумы. — Я считаю, что именно это будет началом новой страницы в отношениях России и Грузии».

Канделаки добавила, что националы, которые сегодня устраивают беспорядки в Грузии, появились еще при первом грузинском президенте Зурабе Гамсахурдии.

«Именно он сгруппировал вокруг себя националистов. Как он закончил, все знают (его свергли менее, чем через год, он был в изгнании, а вскоре погиб при до конца не выясненных обстоятельствах. — Прим. ФАН). Затем эта бацилла, связанная с Абхазией и Осетией в том числе, использовалась политическими террористами, чтобы дестабилизировать обстановку в Грузии и разрушить отношения Грузии с Россией», — заметила Тина Канделаки.

По ее мнению, ситуация в Грузии не изменится, пока во власти остаются люди, финансируемые США.