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Канделаки заявила о финансировании телеканала «Рустави 2» и грузинских радикалов из России

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Канделаки заявила о финансировании телеканала «Рустави 2» и грузинских радикалов из России

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки призвала российские власти обратиться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой выдать Грузии «политического преступника» Михаила Саакашвили, который стоит за происходящим сегодня на ее родине. Также она сообщила, что телеканал «Рустави 2», ведущий которого оскорбил российского лидера, а гендиректор пообещал мочиться в экспортируемое в РФ вино, финансируется из России.

По словам Канделаки, Грузия уже не первое десятилетие является «заложницей политического экстремизма».

«Этим политическим экстремизмом и терроризмом занимается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Человек, который отказался от грузинского гражданства. Некоторое время тому назад этот человек, без роду и племени, не имел гражданства Украины, которое ему дали, как вы помните, а потом обратно забрали. Он получил вид на жительство в Майами, где приобрел неплохую недвижимость. И вот совсем недавно, когда во власть вступил президент Украины Владимир Зеленский, одним из первых своих указов он вернул украинское гражданство Саакашвили», — напомнила Канделаки, выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, «силы Саакашвили, они же националы, они же радикалы, обладают достаточным финансированием», а потому нагнетание антироссийских настроений в Грузии происходит все больше и больше.

«К сожалению, это финансирование не только американское. Телеканал «Рустави 2», к сожалению, напрямую финансируется из России бизнесменом, имеющим российское гражданство, Кобой Накопия, который является «кошельком» Саакашвили», — заявила Канделаки.

Канделаки заявила о финансировании телеканала «Рустави 2» и грузинских радикалов из России

Журналистка считает, что Россия должна способствовать тому, чтобы Саакашвили понес ответственность за свои преступления перед грузинским правосудием.

«Скажите, пожалуйста, все люди доброй воли, неужто мы не можем объединиться и каким-то образом обратиться к президенту Украины Зеленскому с просьбой наконец-то ответить на запрос прокуратуры Грузии выдать политического преступника, человека, который обвиняется в убийствах, в растрате государственного бюджета грузинским властям? — обратилась Канделаки к гостям телепрограммы, среди которых были и депутаты Госдумы. — Я считаю, что именно это будет началом новой страницы в отношениях России и Грузии».

Канделаки заявила о финансировании телеканала «Рустави 2» и грузинских радикалов из России

Канделаки добавила, что националы, которые сегодня устраивают беспорядки в Грузии, появились еще при первом грузинском президенте Зурабе Гамсахурдии.

«Именно он сгруппировал вокруг себя националистов. Как он закончил, все знают (его свергли менее, чем через год, он был в изгнании, а вскоре погиб при до конца не выясненных обстоятельствах. — Прим. ФАН). Затем эта бацилла, связанная с Абхазией и Осетией в том числе, использовалась политическими террористами, чтобы дестабилизировать обстановку в Грузии и разрушить отношения Грузии с Россией», — заметила Тина Канделаки.

По ее мнению, ситуация в Грузии не изменится, пока во власти остаются люди, финансируемые США.

«До тех пор, пока не произойдут изменения, пока не появится поколение, которое к России относится так, как, например, я отношусь, это будет постоянным эксцессом, постоянной войной», — заключила Канделаки.

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