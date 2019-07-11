Пушков рассказал о намерении Зеленского продолжать политику Порошенко

Москва, 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский в информационной политике будет продолжать курс своего предшественника Петра Порошенко, об этом свидетельствует реакция Зеленского на срыв телемоста между РФ и Украиной. Такое мнение выразил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков подчеркнул, что использование ультраправых сил для срыва телевизионного моста между Россией и Украиной является очень плохим знаком. В адрес сотрудников канала NewsOne стали поступать угрозы из-за проведения моста.

Особенно странно, что срыв телемоста поддержал Зеленский. Президент Украины заявил, что не позволит монополизировать телевидение. Сенатор отметил, что Зеленский, кажется, не до конца понимает, что такое монополия.

«Если есть какая-то монополия на украинском телевидении, то это монополия антироссийской информации. Но мы видим, что при всех его заявлениях в пользу свободы демократии, Зеленский будет, видимо, придерживаться в информационной сфере примерно той же самой линии, что и его предшественник», — заявил Пушков в ходе пресс-конференции.

Пушков добавил, что такую позицию Зеленского необходимо учитывать в будущем. Сенатор подчеркнул, что «политический класс Украины» будет всячески препятствовать диалогу между Украиной и Россией.

Телемост «Надо поговорить» между студиями телеканалов «Россия-1» в Москве и NewsOne в Киеве должен был пройти 12 июля. Как сообщают организаторы, он должен был пройти без политиков и стать диалогом между народами. Однако телемост между Киевом и Москвой вызвал негодование украинских радикалов. После того, как в адрес сотрудников украинского NewsOne посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции, телемост пришлось отменить.

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» в связи с планами провести телемост. Ранее стало известно, что отмененный телемост Россия — Украина пройдет на российском телевидении.