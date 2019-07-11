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Пятилетний россиянин пропал в Польше

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Пятилетний россиянин пропал в Польше

Варшава, 11 июля. Пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал в Польше. Как сообщили в полиции, мальчика, который находился в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий, вечером 10 июля «забрал отец и уехал с ним в неизвестном направлении».

Около 21.00 тело 32-летнего мужчины — отца Давида — обнаружили на железнодорожном переезде. Автомобиль, принадлежавший ему, обнаружили примерно в трех километрах от места трагедии. Местонахождение мальчика не установлено.

Полиция просит отозваться всех, кто видел автомобиль Skoda Fabia серого цвета. В авто есть шторка, на которой изображен герой мультфильма «Тачки» — автомобиль Молния Маккуин.

Сообщается, что мальчика ищут несколько сотен полицейских и спасателей, служебные собаки и вертолет полиции. Идет проверка всех мест, которые посещал отец ребенка перед смертью. 

В комментарии РИА Новости в консульском отделе российского посольства в Польше сообщили, что мальчик — гражданин РФ. В диппредставительстве добавили, что сотрудники консульского отдела находятся на связи с полицией и отслеживают поиски ребенка.

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