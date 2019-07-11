Маньяк-педофил попросил суд освободить его из тюрьмы «Черный дельфин»

Сызрань, 11 июля. Сызранский городской суд 26 июля рассмотрит прошение маньяка-педофила Олега Рылькова об освобождении из тюрьмы по болезни.

Приговоренный к пожизненному заключению Рыльков находится в колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Первое заседание суда по его делу состоялось 10 июля.

Осужденного этапировали в Сызрань, следующее слушание назначили на 26 июля. Рыльков изнасиловал 37 несовершеннолетних и убил четыре человека, его арестовали в 1997 году.

Правоохранители возобновили уголовные дела, возбужденные более 20 лет назад. Ранее сообщалось, что в Москве арестовали Мурата Сабанова по делу об отравлениях в публичных местах.

В уголовное деле фигурирует восемь отравлений, но СМИ пишут, что их могло быть больше.

Так называемый «лимонадный отравитель» знакомился со своими жертвами в парке в Москве, а потом поил отравленной газировкой. После того, как его новые знакомые теряли сознание, Сабанов грабил жертв.