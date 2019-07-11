Алибасов резко отреагировал на разоблачение своего «отравления» полиграфом

Москва, 11 июля. История с отравлением продюсера Бари Алибасова средством для чистки труб по-прежнему не дает покоя поклонникам и журналистам. Многие сомневаются в том, что версия Алибасова об отравлении средством для очистки труб соответствует действительности.

Продюсер принял участие в съемках ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, чтобы развеять сомнения и доказать свою правоту. Слова Алибасова проверили с помощью полиграфа, который подтвердил, что продюсер действительно отравился, однако не средством для очистки труб, а алкоголем. Данная версия подтверждается перепиской помощника и лечащего врача Алибасова, в которой они обсуждают инсценировку отравления.

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал содержание личной переписки между помощником продюсера Сергеем Моцарем и лечащим врачом. Диалог произошел за месяц до истории с отравлением Алибасова.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — написал Моцарь, а врач поддержал эту версию.

После этого Алибасов начал заметно нервничать и оправдываться. Продюсер заверил, что он на протяжении последних восьми лет он практически не употребляет алкогольные напитки. По словам Шепелева, данная переписка подтверждает, что отравление продюсера было спланированной пиар-акцией.

Позднее Алибасов прокомментировал выпуск программы «На самом деле» с его участием. Продюсер усомнился в эффективности полиграфа, сравнив его с фокусами и азартными играми, передает Nation News.

«Детектор лжи — это чушь собачья. Это все равно что поверить в кубики, которые говорят, правда или нет», — заявил Алибасов.

В начале июня Алибасов был госпитализирован в НИИ Склифосовского с тяжелым химическим отравлением. По словам самого продюсера, он якобы случайно выпил жидкость для очистки труб. После госпитализации Алибасова ввели в состояние искусственной комы.

Пока Алибасов находился в больнице из его квартиры сбежал кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча. Сын Алибасова попросил помочь найти кота за крупное вознаграждение. 13 июня неизвестный принес в офис Алибасова сбежавшего кота, получив за это 800 тысяч рублей, однако позднее выяснилось, что это не тот кот.

17 июня Алибасова выписали из больницы, что вызвало подозрения со стороны некоторых специалистов, которые предположили, что отравление было инсценировкой. По их мнению, Алибасов «слишком быстро» оправился после серьезного отравления.