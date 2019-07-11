Литва выразила протест из-за планов РФ отметить освобождение Вильнюса салютами

Вильнюс, 11 июля. Дипломатическое ведомство Литвы выразило России протест касательно салютов, которыми российская сторона планирует отметить 75-ю годовщину освобождения Вильнюса и Каунаса. Об этом сообщает пресс-служба МИД балтийской страны.

«Вызванному в МИД представителю посольства России в Литве заявлен протест по поводу решения Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ артиллерийским салютом в предстоящую субботу отметить годовщину взятия Вильнюса, а 1 августа — Каунаса», — следует из сообщения дипломатического ведомства.

В дипломатическом представительстве РФ в Вильнюсе ТАСС подтвердили факт соответствующего вызова.

Вильнюс был освобожден 13 июля 1944 года войсками 3-го фронта белорусской армии, Каунас — 1 августа.

Напомним, в конце июня американское издание National Interest сообщило, что Литва готовится к войне с Россией. Внутри этой прибалтийской страны сохраняется антироссийская истерия. По данным журнала, Вильнюс считает возможность нападения России невысокой, но предполагает, что Москва считает Прибалтику «временно потерянной территорией».