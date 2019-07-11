Ополченцев из Дагестана признают ветеранами боевых действий

Госдума приняла в первом чтении проект о признании ополченцев из Дагестана, участвующих в борьбе с терроризмом в августе — сентябре 1999 года, ветеранами боевых действий. Автором инициативы выступил депутат Умахан Умаханов, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Действия незаконных вооруженных формирований на территории Республики Дагестан в августе 1999 года были направлены против конституционного строя и суверенитета Российской Федерации. В соответствии с решением исполнительных органов власти Республики Дагестан в августе 1999 года для оказания содействия федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, были созданы отряды самообороны», — напомнил Умаханов.

По его словам, это был первый первый после Великой Отечественной войны пример такого же всенародного подвига по защите Отечества.

«Это законопроект, который мы 7 лет вносили с поддержкой президента Российской Федерации, председателя Государственной думы, все фракции нас поддержали», — добавил депутат.

Согласно документу, к мерам социальной поддержки для участников отрядов самообороны Республики Дагестан относятся «преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, а также использование ежегодного отпуска в удобное для них время».

В ходе обсуждения инициативы данные положения законопроекта вызвали негативную реакцию со стороны парламентариев. Так, депутат Александр Хинштейн сообщил, что фракция «Единая Россия» подготовит ко второму чтению законопроекта поправки, которые позволят распространить на ополченцев «все социальные льготы, которые сегодня есть у ветеранов боевых действий».

«Это необходимо для того, чтоб ни у кого не возникало ощущения, что защитники Отечества брошены, оставлены без внимания», — пояснил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Важность решения отметил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что документ был подготовлен после прямой линии российского лидера Владимира Путина, к которому обратились с просьбой восстановить справедливость сами жители Дагестана.

Также Володин рассказал, что инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке.

Глава профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в свою очередь, сообщил, что комитет планирует провести заседание и рассмотреть поправки к законопроекту 17 июля.