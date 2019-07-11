Эксперт определил подлетное время баллистической ракеты США к Москве

Четыре минуты — столько времени потребуется баллистической ракете США, чтобы долететь до столицы России, если Соединенные Штаты в ближайшее время развернут установки оружия нового поколения в Прибалтике.

Об этом заявил Сергей Рогов, политолог, в прошлом глава Института США и Канады РАН, член научного совета Российского совета по международным делам, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«По нашим оценкам, в будущем году может начаться развертывание комплекса нового поколения американских ракет в Восточной Европе. К 2020 году баллистические ракеты будут базироваться в балтийских государствах и Польше, — рассказал академик. — Что это означает? Ракета из Прибалтики может долететь до Москвы за 4 минуты. В 80-е годы при запуске из Западной Германии подлетное время оценивалось в 12 минут, а сейчас — в 4 минуты».

Председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов метафорично назвал это «длиной плевка в Россию».

«Мы искали толерантность и общие показатели с западной демократией. Теперь мы их нашли: они плюют на нас, — высказался парламентарий. — И мы это ощущаем. Длина этого плевка теперь стала в 3 раза короче: с 12 минут подлетного времени до 4 минут».

Политолог Сергей Рогов напомнил о том, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин объяснил российскую стратегическую концепцию встречного удара: Россия не нажмет на свою пусковую кнопку, пока наша система предупреждения ракет не обнаружит запуск и не определит траекторию полета ракеты и ее цель.

«Это означает: мы потратим 10-15 минут, — рассуждает эксперт. — Всем сторонам в случае кризиса придется встать на позицию упреждающего удара, и мало кто об этом задумывается».

По мнению Рогова, латыши с энтузиазмом готовы разместить у себя «что-то американское» — такое ощущение сложилось после конференции в Риге.

«Они не понимают, к чему это может привести», — говорит политолог.

Напомним, в Госдуме проходят парламентские слушания на тему обеспечения стратегической безопасности. Отдельно обсуждается прекращение действия ДРСМД, что развязывает США руки в наращивании военного потенциала.