ЗакС Красноярского края отправил в отставку главу региональной счетной палаты

Красноярск, 11 июля. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края отправили в отставку главу региональной счетной палаты Татьяну Давыденко. Основанием для такого решения стал доклад, представленный краевой прокуратурой.

Заседание депутатов проходило в закрытом режиме, поскольку представленный в Заксобрании доклад содержал персональные данные, которые запрещено оглашать публично. Поводом для отставки могли послужить несколько причин, среди которых использование служебного положения в пользу аффилированных лиц, а также конфликт интересов, который так и не был решен.

За отставку главы региональной счетной палаты проголосовали 42 депутата. Против этого решения выступил только один парламентарий.

Сама Давыденко на собрании депутатов не присутствовала. Спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов сообщил, что она находится в больнице, передает «ФедералПресс».

Напомним, выступая в региональном парламенте в июне, Давыденко заявила, что инвесторы не вложили порядка 50% средств в приоритетные инвестиционные проекты в лесной отрасли края. Кроме того, она сообщила, что аудиторы выявили нелегальный вывоз леса и нарушения при лесозаготовках. Власти Красноярского края не согласились с выводами аудиторов, а председатель регионального правительства Юрий Лапшин заявил, что в основе обвинений Давыденко лежит личный интерес.

Также отправленная в отставку председатель счетной палаты Красноярского края заявляла, что она и ее семья получают угрозы в связи с озвученной информацией о нарушениях в сфере лесозаготовок. Сотрудники полиции не нашли подтверждений слов Давыденко.