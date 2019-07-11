Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

Москва, 11 июля. Телеведущая и певица Ольга Бузова травмировала ногу на съемках шоу «Форт Боярд». Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Бузова активно информирует подписчиков о своем участии в известном телепроекте. На своей странице в Instagram она выкладывает снимки с партнерами по команде, а также с героями шоу, в частности легендарным Паспарту.

Девушка призналась, что испытания ей дались нелегко.

«С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась еще никогда, — написала она в соцсети, прикрепив фото в аквариуме с насекомыми. — Не буду ничего говорить, все увидите сами».

Как пишет «Вечерняя Москва», звезда на съемках шоу травмировала ногу. Ей даже пришлось наложить бинты.

Однако телеведущая отметила, что, несмотря на неприятные инциденты, приключение в «Форт Боярде» оставило самые прекрасные воспоминания.

«Я — всегда, каждый раз боялась за участников, переживала за них, и всегда представляла себя на их месте… И вот, спустя много лет, я оказалась там. Эмоции переполняли от всего происходящего и увиденного…Сергей Шнуров (музыкант выступает ведущим нового сезона шоу. — Прим. ФАН) — ты крутой! Сережа, спасибо большое, что был все время с нами, направлял и помогал. Столько всего хочется рассказать, но лучше вы сами увидите… Могу сказать только, что у меня было все, что я боюсь больше всего. И то, что сама бы в жизни я не сделала… Однозначно — воспоминания на всю жизнь».

Ранее Бузова опубликовала в Instagram новый ролик, на котором она под песню «Бери меня» танцует на траве. Комментарии к видеозаписи ввели поклонников певицы в заблуждение о ее беременности.