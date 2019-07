Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

Главное - настрой ???????????????????????? На самом деле, страшно всем ???????? и у всех у нас фобия ???? Ааааааа ????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️ Ну что, впереди нас ждут самые настоящие испытания ???????? вот-вот всё начнётся ???????????????? вернусь вечером ❤️ люблю Вас ❤️❤️❤️

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jul 10, 2019 at 3:52am PDT