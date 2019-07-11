Британский лорд поразился вежливости делегации России в ПАСЕ

Российская делегация на сессии ПАСЕ в Страсбурге выделялась даже на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением. Так в интервью Федеральному агентству новостей охарактеризовал депутатов из РФ член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.

«Когда я вернусь к работе (в ПАСЕ. — Прим. ФАН), я буду настаивать, чтобы и все мои друзья в ассамблее также были вежливыми и приятными людьми, — пообещал британский политик. — Мы должны примирить всех британцев, украинцев и остальных».

Путь вперед для Европы лежит в успокоении страстей, а не во враждебности, отметил собеседник ФАН.

«Как говорил мой друг, бывший финский министр иностранных дел: «Даже когда ты говоришь «нет», всегда говори это с улыбкой на лице». Это очень хороший совет», — добавил лорд Балф.

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы — это важный шаг на пути к восстановлению взаимопонимания и конструктивному диалогу между странами, убежден британский пэр.

«Самое важное — то, что удалось вернуть Россию в Совет Европы, — считает Балф. — Мы должны начать строить положительные отношения, я уверен в этом. Теперь, после того как Россия вернулась, мы очень рассчитываем на конструктивные отношения. Мы хотим, чтобы Россия погасила просроченные платежи. Мы хотим, чтобы все российские представители и дальше были приятными и вежливыми. Мы не настроены на конфликты».

Сам президент Кембриджского консервативного общества был одним из двух представителей парламента Великобритании в ПАСЕ, которые, вопреки общей позиции британской делегации, проголосовали за полное восстановление прав российских коллег.

«Я голосовал за возврат российской делегации, — не скрывает Балф. — Большинство из моих британских коллег голосовали против. Решение в ассамблее было принято с соотношением голосов два к одному. Теперь очередь за российской делегацией оправдать наше доверие. Я имею в виду их возвращение к работе в конструктивной манере».

В заключение член Палаты лордов барон Ричард Балф еще раз выразил надежду на дальнейшую совместную работу с российскими парламентариями на площадке Совета Европы.

Ранее британский парламентарий заявил ФАН, что Сергея и Юлию Скрипалей, скорее всего, вывезли из Великобритании в другую страну, где их след был потерян.