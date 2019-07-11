Бородина ужаснула поклонников фото без макияжа

Москва, 11 июля. Телеведущая Ксения Бородина поделилась в социальной сети Instagram фотографией без макияжа. Поклонники Бородиной не оценили естественную красоту звезды.

Бородина отметила под фотографией, что решила отказаться от макияжа на лето. Телеведущая считает, что при загаре и сделанных у мастера ресницах о косметике можно и забыть. Звезда поинтересовалась у поклонниц, что они думают на этот счет.

«Когда есть загар и реснички, можно забыть про мейк, согласны?» — написала Бородина.

Однако фанаты не оценили естественный снимок 36-летней телеведущей. Они отметили, что на фото заметы следы косметических процедур. Некоторые ужаснулись накаченными губами «на пол-лица». Другие же отметили, что косметика действительно не нужна, если использовать косметические процедуры.

«Ну да, когда губы накаченные, брови нарисованные, ресницы, ботокс, укладка, загар, мейк вообще не нужен», — отметила @anastasssya86.

«И губы накачанные на пол-лица», — написала @ooooo300383.

Подписчики Бородиной возмутились, что звезда из-за косметических процедур стала выглядеть старше своих лет. Некоторые предположили, что телеведущая могла перебрать с алкоголем. Нашлись и те, кто поддержал Бородину, отметив, что природная красота позволяет телеведущей выглядеть хорошо.

Ранее Бородина оказалась в центре скандала из-за своего бизнеса. Звезда, открывшая ранее собственный салон красоты в Москве, стала получать многочисленные отрицательные отзывы от клиентов, жалующихся на отвратительное качество обслуживания.