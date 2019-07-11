Вассерман опасается, что восстановленный бюст Жукова в Харькове снесут после выборов

Мэр Харькова Геннадий Кернес в своем официальном аккаунте в Facebook сообщил, что сброшенный с пьедестала бюст маршала Григория Жукова восстановили и вернули на прежнее место. Памятник был снесен группой украинских радикалов из «Национального корпуса», которая относится к запрещенным в России организациям «Правый сектор»1 и «Антикоррупционный блок участников АТО».

Своим мнением по данной проблеме поделился интеллектуал, публицист и политолог Анатолий Вассерман. Знаток назвал восстановление памятника хорошим знаком, однако не исключает, что после выборов тот же мэр Харькова разрешит его снести.

Я очень надеюсь, что это хорошая примета, по крайней мере, в том плане, что Кернес наконец-то восстанавливает контроль над городом и понемногу приводит первую столицу Украины в человекообразный вид. Но напомню, что считать первой столицей Украины Киев технически невозможно, ибо, пока Киев формально числился столицей, фактически в республике шла непрерывная гражданская война. Поэтому более-менее стабильной столицей Украины стал только Харьков по окончании гражданской войны. Так вот, приятно, что там восстанавливаются хотя бы простейшие представления о законе и порядке», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.



Интеллектуал считает, что мэр Харькова Кернес рекламирует партию «Дело», которая создана им, одесский мэром Геннадием Трухановым и еще несколькими региональными политиками.

«Понятно, что в таких условиях он просто вынужден действовать пророссийски, потому что антироссийские и антирусские действия уже всем избирателям Украины поперек горла стоят. Но, к сожалению, также понятно, что это предвыборная акция. И шансов на сохранение этой политики очень мало», — сообщил политолог.

Анатолий Вассерман говорит, что «террористы», захватившие власть на Украине 22 февраля 2014 года, не покинут ее мирным путем.

«Не уйдут, хотя бы потому, что из власти им дорога исключительно на скамью подсудимых. И поэтому я подозреваю, что тот же самый Кернес после выборов скажет, что он восстановил памятник, т.к. снос был проведен с нарушением законных формальностей, и позволит снести его снова, оформив это варварство в соответствии с тем, что сейчас на Украине именуется законами», — резюмировал Вассерман.

Восстановление памятника вызвало неопределенную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи обрушился на Кернеса с угрозами, однако большинство его поддержали. Некоторые считают даже, что не нужно останавливаться на достигнутом, и стоит также вернуть прежнее название станции метро «Дворец спорта», которая ранее носила имя советского маршала.

Участники националистических организаций 2 июня забрались на памятник маршалу Жукову, надели на бронзовый бюст веревочную петлю и повалили его на землю. На месте памятника установили украинский флаг. При этом радикалы ссылались на закон о декоммунизации, который был принят в 2015 году, вводящий запрет на использование советской символики, в том числе и памятников.



1 Организация запрещена на территории РФ.