Иркутск, 11 июля. Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по погибшим при паводках. Об говорится на сайте регионального правительства.

«12 июля объявлен днем траура на территории Иркутской области. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко», — указывается в сообщении.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии. Он подчеркнул, что все жители области откликнулись на страшную беду и оказали пострадавшим помощь и поддержку.

«В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь вашей утраты, искренне скорбим вместе с вами», — обратился он к гражданам.

В день траура всем телерадиокомпаниям и учреждения культуры области рекомендовано отказаться от трансляций развлекательных передач и проведения увеселительных мероприятий.

Напомним, в Иркутской области сложная паводковая ситуация установилась в конце июня, введен режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек оказались подтоплены более 110 населенных пунктов. По последним данным, жертвами наводнения стали 24 человека, пострадали 10 тысяч жилых домов, в которых проживали около 34 тысячи человек. В настоящее время в больницах находятся более 400 человек.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Так, семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего.

Президент России Владимир Путин поручил немедленно начать выплаты жителям региона. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.