Первый командир «Комсомольца» объяснил, зачем Осло раздувает скандал с утечкой радиации

Командир первого экипажа АПЛ К-278 «Комсомолец» Юрий Зеленский допустил, что норвежские специалисты могли «что-то подложить» для увеличения радиационных выбросов.

Ранее норвежский Институт морских исследований опубликовал уточненные данные о том, что максимальный уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» якобы в 800 тысяч раз превышает норму.

По словам сотрудников института, наибольшая удельная объемная активность цезия-137, составившая 800 беккерелей на литр, наблюдалась в образце, взятом из самой вентиляционной трубы. При этом в других пробах соответствующие показатели оказались намного ниже — проведенный на высоте нескольких метров над трубой забор образцов морской воды, уже не показывал превышения нормального уровня излучения.

Норвежская сторона утверждает, что сейчас загрязнение не представляет угрозы для рыболовства, тем не менее субмарина требует постоянного наблюдения.

Данные Института морских исследовании под сомнение поставил командир первого экипажа АПЛ К-278 «Комсомолец», капитан 1 ранга запаса Юрий Зеленский. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что «сообщение норвежцев может быть либо обманом, либо банальной ошибкой».

«Такого уровня радиации быть не должно. Единственное, в носовой части что-то может излучать, потому что был сдвиг одного из изделий (торпеды — Прим. ФАН), оно, может, и разрушилось, но все равно такого излучения не дает, тем более в морской среде. Я бы очень настороженно относился к сообщению норвежского института. К тому же наши исследователи ходили туда, изучали обстановку», — говорит капитан 1 ранга Юрий Зеленский.

Для сравнения, 12 апреля 1970 года в Бискайском заливе, в 490 км от побережья Испании, затонула советская атомная подводная лодка К-8. Все началось с короткого замыкания и возгорания в третьем отсеке (рубка гидроакустиков), после чего пламя начало распространяться по воздуховодам на весь корабль. После экстренного всплытия и продолжительной борьбы за живучесть, АПЛ потеряла остойчивость и в течение короткого времени затонула. К-8 унесла с собой боевую смену в полном составе. Однако до сих пор ее атомная двухвальная силовая установка типа ВМ-А не излучает радиации.

«Действительно, ее реактор так не излучает даже сейчас. Так что я могу предположить, что сообщение норвежской стороны могло быть выпущено специально для того, чтобы оказывать давление на Россию. Могу также допустить, что кто-то мог что-то подложить для фиксации таких высоких уровней радиации и последующих обвинений РФ, ведь идет информационная, идеологическая война. А вот физических причин для таких выбросов я не вижу, реакторы так устроены, что сами глушатся для того, чтобы в будущем избежать экологической катастрофы. А чтобы было излучение, нужно чтобы реактор по какой-то причине разогнался, стал активен. Я думаю, нужно подождать более взвешенных комментариев наших специалистов. Но цифры мне кажутся просто невероятными», — заключил командир первого экипажа АПЛ К-278 «Комсомолец».

Ранее норвежская сторона сообщала, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека субмарины в 100 тысяч раз превышает норму.

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий (Норвежское море). Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины.