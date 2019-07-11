Рябков оценил шансы на перезапуск отношений России и США

Россия и США попробуют обсудить стратегические вопросы в сфере вооружения и стратегической безопасности при участии дипломатических ведомств. Первые встречи состоятся в Женеве уже 17 и 18 июля. Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ, поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей ожиданиями от предстоящих переговоров.

Напряженные отношения между Россией и США подробно обсуждались в среду, 11 июля, во время парламентских слушаний в Госдуме на тему стратегической безопасности при участии депутатов, представителей Минобороны и МИД, академиков и других экспертов.

«Снизить уровень напряжения можно только через диалог на принципах равноправия, учитывая озабоченность обеих сторон», — считает Сергей Рябков, замминистра МИД РФ.

Он напомнил, что во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал сесть за стол переговоров и вместе подумать над обновлением системы международной безопасности. Глава страны также заявил, что все предложения с нашей стороны остаются в силе и Россия к переговорам готова.

«С 2014 года дипломатические каналы для таких переговоров заблокированы, — рассказал Рябков. — Вместе с коллегами из Минобороны и других ведомств мы давно пытаемся вывести США на предметный разговор по стратегической тематике. Длительное время они никак не реагировали на наши предложения. Однако недавно в Вашингтоне выразили согласие на перезапуск двустороннего межведомственного переговорного механизма под эгидой дипломатических ведомств для обсуждения стратегии международной безопасности. Первые встречи состоятся в Женеве 17–18 июля. Посмотрим, на какой результат получится выйти и получится ли».

Как позже добавил Рябков, 17 июля он встретится с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон, а на следующий день диалог продолжат их коллеги. Впрочем, замминистра скептически настроен в отношении попытки возобновить диалог с США.