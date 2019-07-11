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Новости Сирии

Более 1,7 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

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Более 1,7 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

Дамаск, 9 июля. Более 1,7 тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 760 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 376 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1 384 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 519 сирийских граждан.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно о том, что в Алеппо закончился съемочный процесс первого с начала военных действий в Сирии художественного фильма. Как уточнила актриса Нагам Коджак, в основу ленты легла история любви молодой пары в самый разгар вооруженного конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев
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