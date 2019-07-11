В России начнут наказывать за «зарплатное рабство»

Москва, 11 июля. Госдума приняла пакет законов об ответственности работодателей за навязывание сотрудникам зарплатного банка (так называемое «зарплатное рабство»). Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первым документом предусматривается введение штрафов до 50 тысяч рублей за воспрепятствование смене кредитной организации, куда зачисляется зарплата, а вторым — увеличивается с 5 до 15 дней период, за который сотрудник должен в письменной форме уведомить работодателя о принятии соответствующего решения.

Как поясняла ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, совокупность этих мер обеспечит баланс между соблюдением интересов обеих сторон.

Важность поправок, внесенных в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, принятие такого решения позволит защитить право граждан распоряжаться заработанными средствами.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей свое мнение о документах выразил и депутат Евгений Марченко.

«Я считаю, что работник сам должен решать, с каким банком ему иметь договор, а работодатель не вправе этому препятствовать. Понятно, что, навязывая своему сотруднику ту или иную кредитную организацию, он преследует собственную выгоду, планирует получить какой-то дополнительный процент. Но и у работника есть собственные интересы, например, в другой кредитной организации ему готовы предложить лучшие условия обслуживания», — заявил член комитета по государственному строительству и законодательству.

При этом депутат не исключил, что принятие такого решения сотрудником может негативно сказаться на отношениях с руководством.