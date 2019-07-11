Ученые обнаружили новый признак развития аутизма

Гаррисберг, 11 июля. Американские ученые из Университета штата Пенсильвания установили у 70% детей с аутизмом атипичное пищевое поведение. Об этом сообщает портал Medicalxpress.

По данным экспертов, чаще всего атипичное пищевое поведение проявляется в желании ребенка употреблять какую-то определенную пищу или пищу конкретного цвета и формы. Детей с такими признаками следует показать специалистам, уверены исследователи.

Кроме того, у ребенка может проявиться гиперчувствительность к текстуре и температуре различных продуктов. Также дети с аутизмом могут и вовсе отказываться от пищи или прятать ее.

Дети с атипичным пищевым поведением сами «составляют» себе рацион, отказываясь от большинства продуктов, пишет «Газета Кемерова».

Доктор Кит Уилльямс рассказал, что не менее важно уметь отличать атипичное пищевое поведение ребенка от обычных капризов. Это легко различить, поскольку ребенок с аутизмом не станет добавлять в свой рацион новые продукты, а капризные дети, напротив, со временем пристрастятся к большинству продуктов.

Ранее сообщалось, что систему раннего выявления детского аутизма создадут в России.