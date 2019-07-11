Брод рассказал об открытости выборов губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 11 июля. Правозащитник Александр Брод высоко оценил уровень подготовки Санкт-Петербурга к предстоящим выборам губернатора. Об этом общественник рассказал в ходе пресс-конференции «Выборы губернаторов в 2019 году: итоги этапа выдвижения кандидатов», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам члена Совета по правам человека при президенте России, зарубежные наблюдатели удовлетворены ходом избирательной кампании.

«Зарубежные коллеги отметили, что изучили много материалов, но, приехав в город, не увидели дестабилизации. Город живет спокойно, на улицах много туристов», — указал Брод.

При этом общественник убежден, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга держит ситуацию с выборами губернатора под контролем.

«Все установленные законом процедуры соблюдаются», — добавил правозащитник.

Избирательная кампания проходит максимально честно и открыто.

«Любые факты давления, принуждения, подкупа всплыли бы», — заявил Брод.

Он указал и на беспрецедентный уровень внимания СМИ и гражданского общества к выборам главы города.

«Вчера мы общались с одним из кандидатов, Владимиром Бортко, — поделился Брод. — Он сказал, что никаких проблем в сборе подписей у кандидатов не было. Другое дело, не все собрали подписи».

Так, кандидат Борис Вишневский не представил ни подписей, ни необходимых документов, констатировал Брод. Всего же были зарегистрированы четыре кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга.