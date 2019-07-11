Украинский генерал заявил, что отмененный Зеленский военный парад состоится

Киев, 11 июля. Украинский генерал Михаил Забродский назвал военный парад в честь Дня независимости Украины «символом борьбы против врага» и заверил, что он обязательно состоится.

По мнению Забродского, парад является очень важным напоминанием, что «в стране идет война и о ней нельзя забывать».

«Парад – это не про политику. И учитывая то, что происходит в политике, парад должен состояться!» — заявил он в своем видеобращении .

Ролик опубликовал в Facebook кандидат в депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрий Бирюков.

По словам Забродского, украинцы обращаются к нему с призывами в соцсетях. Они просят его провести парад.

«Это большая честь присутствовать на нем. Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он будет!» — подчеркнул он.

Забродский командует десантно-штурмовыми войсками ВС Украины и является кандидатом в депутаты от партии «Европейская солидарность».

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», о том, что в этом году военного парада на День независимости Украины не будет, 9 июля заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он уточнил, что вместо этого военные получат премии. На это будет выделено 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов). Однако украинцы восприняли такое решение неоднозначно.

«Надувные танки сдулись, парадировать не на чем», — с сарказмом написал один из подписчиков Зеленского в Facebook. «По безвизу можно и в Париж смотаться, на парад в День взятия Бастилии, а шо?» — заметил другой пользователь.

По мнению журналистки Ольги Скабеевой, Зеленскому следовало бы отдать приказ о прекращении огня, а деньги выделить Донбассу.