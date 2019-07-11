Москва, 11 июля. В концерне «Созвездие» приступили к созданию отечественного оборудования для следующего поколения мобильной сети 5G. По сообщению гендиректора предприятия Алексея Бочарова, новые технологии будут соответствовать установленным международным стандартам.

Ростех приступил к разработке оборудования для сетей 5G на территории РФ. Проектом занимается концерн «Созвездие», который входит в состав Росэлекстроники и Ростеха. По словам Бочарова, первая презентация новых решений с применением искусственного интеллекта и технологии машинного зрения состоится уже в скором времени.

«Мы обладаем конкурентноспособными решениями 4G LTE и ведем разработку решений 5G. Речь идет об отечественных решениях, которые будут соответствовать международным стандартам 3GPP и будут совместим с решениями других вендоров. Концерн не просто производит современного оборудование для операторов сотовой связи, но и планирует оказывать техническую поддержку на всех этапах жизненного цикла, включая модернизацию», — утверждает гендиректор «Созвездия».

Также стало известно, что концерн разрабатывает комплексные IoT-решения, которые необходимы транспорту, энергетике, промышленности и городскому пространству. Ранее уже говорилось о подписании Ростелекомом, Ростехом и правительством трехстороннего соглашения на развитие сети 5G. Компании займутся развитием и продвижением отечественного оборудования на глобальных технологических рынках.