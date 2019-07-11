Концепт атомного авианосца «Ламантин» представлен на МВМС-2019

На проходящем в Санкт-Петербурге IX Международном военно-морском салоне Невское проектно-конструкторское бюро впервые продемонстрировало концепт перспективного авианосца проекта 11430Э «Ламантин».

С экспонатом познакомился корреспондент Федерального агентства новостей.

Авианосное трио «крыловцев»

Вопрос необходимости постройки авианесущих кораблей до сих пор остается одним из самых дискуссионных в практике современного российского кораблестроения. Помимо прочего, это доказывается и сложившейся в отечественном ОПК традицией, при которой публичные заявления представителей ВМФ РФ о необходимости постройки авианесущих кораблей не приводят к началу соответствующих проектных работ.

Не станем погружаться в топкие дебри споров. Просто отметим сам факт — 10 июля общественности стало известно как минимум о четвертом концепте перспективного авианосца, разработанного в современной России.

Первым из них можно считать «Шторм» — концепт перспективного многоцелевого тяжелого авианосца проекта 23000, разработанный в Крыловском государственном научно-исследовательском центре (КГНЦ). Впервые модель «Шторма» была показана специалистам в закрытом режиме на МВМС-2013, а для широкой публики ее представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».

Появление «Шторма» вызвало у российской общественности настоящую эйфорию, что, с оглядкой на заявленные ТТХ корабля, неудивительно.

Водоизмещение 90—100 тыс. тонн. Длина 330 метров. Ширина 40 метров. Осадка 11 метров. Скорость хода 30 узлов. Дальность плавания неограниченная. Автономность 120 суток. Экипаж — до 5000 человек. Авиационная группа — до 90 палубных самолетов и вертолетов. Взлет самолетов предполагалось осуществлять с помощью традиционного трамплина и четырех электромагнитных катапульт.





«Крыловцы» сообщили, что готовы спроектировать корабль с «обычной силовой установкой», но «если Родина прикажет», то «Шторм» может быть оснащен и ядерной силовой установкой. Предполагается, что это будут атомные реакторы РИТМ-200, которые ранее будут испытаны на ледоколе «Арктика».

Однако время шло, а «Шторм» так и оставался пусть и чрезвычайно пафосным, но концептом. С учетом этого, КГНЦ решил последовать стратегии «лучше синица в руках, чем журавль в небе». В дополнение к «Шторму» «крыловцы» в 2018 году предложили ВМФ новый концепт авианосца, на сей раз — «эконом-класса». Им стал легкий многоцелевой авианосец с корпусом полукатамаранного типа «Шторм-КМ».

Его тактико-технические характеристики были куда скромнее, чем у концепта тяжелого авианосца. Водоизмещение 40—44 тысяч тонн. Главные размерения (по конструктивной ватерлинии) — 304 (260) метров х 78 (38) метров х 23 (8,5) метров. Скорость хода 28 узлов. Дальность плавания 8 тысяч миль. Автономность 60 суток. Авиационная группа — до 46 палубных самолетов и вертолетов. Главная энергетическая установка — газотурбинная.

Позже появилась информация, что «крыловцы» перестали бросаться в крайности и дополнили свою линейку авианосных концептов третьим проектом, имеющим водоизмещение 76 тысяч тонн. То есть являющимся чем-то средним между «Штормом» и «Штормом-КМ». Главная энергетическая установка — «не ядерная».

На момент написания этого текста, внешний облик и подробные технические характеристики «среднего» авианосца КГНЦ оставались широкой общественности неизвестными.

Четвертый концепт

Наконец, в день открытия МВМС-2019 Невское ПКБ продемонстрировало четвертый концепт — тот самый перспективный авианосец проекта 11430Э «Ламантин». Литера «Э» в номере проекта означает «Экспортный».

Согласно предоставленной Невским ПКБ информации, «Ламантин» предназначается для обеспечения базирования и боевого применения авиагруппы, включающей корабельные летательные аппараты различных типов, способных применять оружие и вооружение против воздушных, морских (подводных и надводных) сил, а также сухопутных войск и наземных объектов противника в океанской, морской и прибрежной зонах.

Еще одно предназначение будущего авианосца — обеспечение боевой устойчивости корабельных группировок ВМС и прикрытие войск морского десанта и сил его высадки от ударов и атак средств воздушного нападения противника.

Разработчики анонсировали следующие характеристики корабля.

Водоизмещение 80—90 тыс. тонн. Длина около 350 метров. Ширина (по конструктивной ватерлинии) около 41 метра. Осадка около 12 метров. Скорость хода 30 узлов. Автономность около 120 суток. Экипаж (включая авиагруппу) — около 3600 человек. Авиационная группа — до 60 палубных самолетов и вертолетов. О точном составе авиагруппы пока говорить не приходится.

Взлет самолетов предполагается осуществлять с помощью традиционного трамплина и двух электромагнитных катапульт. Силовая установка — ядерная.

По своим техническим характеристикам «Ламантин» безусловно превосходит единственный находящийся в строю отечественный авианосец (точнее — тяжелый авианесущий крейсер) проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», спроектированный тем же Невским ПКБ. Он находится приблизительно на уровне другого творения «невцев» — заложенного в 1988 году, но так и недостроенного атомного авианосца (тяжелого авианесущего крейсера) проекта 1143.7 «Ульяновск».

Последнее не удивляет. Представители Невского ПКБ прямо указывают, что при работе над «Ламантином» ими были использованы наработки по проекту 1143.7.

При этом, по мнению ряда отечественных специалистов, «Ламантин» также вполне дотягивает до уровня американских атомных авианосцев типа «Нимиц». Американцы, разумеется, с этим не согласны. Они полагают, что «Ламантин» несколько уступает кораблям типа «Нимиц» и уж точно проигрывает новейшему американскому атомному авианосцу «Джеральд Р. Форд», введенному в строй в 2017 году и имеющему водоизмещение более 98 тысяч тонн.

Спроектированный по уму

Впрочем, заниматься сравнением концепта и уже построенного корабля, мягко говоря, некорректно. Посему, вместо развития этой темы, корреспондент ФАН попросил высказать свое мнение о «Ламантине» сотрудников Крыловского государственного научно-исследовательского центра и Невского проектно-конструкторского бюро.

«Ламантин» — это полноразмерный авианосец. Такой, каким он должен быть, если проектировать его по уму, — заявил начальник сектора проектного отдела КГНЦ Алексей Лицис. — Отмечу, что при работе над «Ламантином» Невское ПКБ продемонстрировало высокий уровень своей квалификации и создало проект, способный удовлетворить самого взыскательного заказчика как за рубежом, так и в России. Можно сказать, что это тот корабль, который все хотят и ждут».

При этом Лицис не исключил, что «Ламантин», подобно «Шторму», для отечественного ОПК может оказаться проектом преждевременным, главным образом по экономическим соображениям.

В свою очередь, инженер-конструктор Невского ПКБ Александр Топориков выразил уверенность в том, что как только заказчиком будут четко определены основные требования к перспективному авианосцу, инициативный концепт «Ламантин» можно будет за три-четыре года довести до стадии закладки реального корабля.

От себя добавим, что как раз столько — четыре года — де-факто понадобилось Невскому ПКБ в 1984—1988 годах, чтобы преодолеть дистанцию от начала разработки проекта 1143.7 до закладки «Ульяновска».

Правда, тогда, в 1984 году, для создания авианосцев в распоряжении отечественного ОПК находился мощнейший судостроительный комплекс в Николаеве и отлаженная сеть кооперации оборонно-промышленных предприятий всего Советского Союза. Таким образом, постройка «Ульяновска» в СССР и постройка «Ламантина» в РФ априори весьма различаются.

Сможет ли современная Россия построить корабль, подобный «Ламантину»? Ответ на этот вопрос пока отсутствует.

Впрочем, сумели же в РФ перестроить тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в авианосец «Викрамадитья»? Сумели. И это внушает надежду.