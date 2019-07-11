Ученые из Гарварда объяснили, почему мозг видит проблемы даже в их отсутствие

Вашингтон, 11 июля. Люди, находясь в состоянии покоя, чаще всего начинают сами себя накручивать. Ученые из Гарварда выяснили, что те, у кого нет значительных проблем, чаще обращают внимание на незначительные детали.

Если мозг паникует от серьезных проблем — это нормально, указали специалисты. Но гораздо хуже, по их словам, когда он сам начинает «разглядывать» неприятности. Ученые Гарварда провели ряд экспериментов и объяснили, почему мозг видит проблемы даже в их отсутствие.

Группе добровольцев предложили посмотреть на снимки фотороботов. На каждом из них была представлена разная мимика: злые или наоборот милые люди. В течение эксперимента участники стали видеть угрозу даже в самых безобидных лицах. Ученые утверждают, это связано с тем, что люди в своем прошлом уже сталкивались с моментами угрозы и это отложилось у них в голове, передает Planet Today.

В другом эксперименте добровольцам предложили разделить синие и фиолетовые точки. В ходе эксперимента количество синих точек должно было уменьшаться. Но в итоге, чем меньше синих точек появлялось на экране, тем больше фиолетовых точек люди воспринимали как синие.

Все потому, что люди привыкли сравнивать свои ощущения с прошлым жизненным опытом, объяснили эксперты. Чтобы не допустить в своей голове «накрученных» проблем, ученые советуют вести план действий и не забывать вычеркивать оттуда то, чего удалось достичь.

Ранее специалист университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге Анна Скотт раскрыла секрет сексуального влечения женщин к мужчинам. Новые открытия стали возможны после наблюдений за паразитическими рыбами-миногами.