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Украинский телеведущий назвал Зеленского «неадекватным» человеком

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Украинский телеведущий назвал Зеленского «неадекватным» человеком

Киев, 11 июля. Телеведущий украинского канала «112» Денис Жарких резко прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского. Журналист назвал главу государства «неадекватным человеком». Об этом он заявил в прямом эфире политического ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

Жарких обратил внимание на то, что Зеленский безосновательно и незаслуженно обвинил журналистов в ангажированности.

«Я голосовал за Зеленского, а теперь разговариваю, скажем так, с не очень адекватным человеком», — резюмировал он.

При этом телеведущий добавил, что не является «слугой народа». Кроме того, в своем выступлении журналист Жарких заметил, что ему жалко обе страны: и Россию, и Украину. По его словам, он не может осуждать граждан РФ, каким бы ни было его отношение к политическим событиям в России.

Ранее глава Украины Зеленский обратился к сотрудникам некоторых украинских телевизионных каналов, призвав их вспомнить, что они не являются «коллекцией Медведчука» или «рабами» владельцев канала.

Он назвал работников средств массовой информации «четвертой властью» и «слугами народа». Также глава украинского государства заявил, что никому не позволит монополизировать телевизионное пространство в стране. Он заверил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне сразу после выборов в Верховную раду.

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