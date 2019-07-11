Тысячи парашютов и афганский опыт: ФАН публикует видео масштабных учений ВДВ в Крыму

Беспрецедентные по масштабу учения десантников проходят в Крыму. Главные события учений, в которых был использован опыт войны в Афганистане, проходят в завершающий день 11 июля на полигоне Опук. Там впервые было произведено одновременное десантирование более 2400 бойцов ВДВ с высоты 600 и 900 метров двумя эшелонами транспортных самолетов ИЛ-76, по 20 самолетов в каждом. Самолеты шли на расстоянии всего 100 метров друг от друга, личный состав использовал при десантировании парашютные системы Д-10, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Согласно плану учений, перед высадкой десанта авиация «уничтожила» объекты военной инфраструктуры условного противника, после чего приземлившиеся парашютисты обеспечили охрану периметра для посадки самолетов военно-транспортной авиации на условно необорудованную взлетную полосу. Самолеты ИЛ-76, резко снижаясь с высоты 3000 метров, сымитировали маневр посадки и взлета на необорудованную полосу (так называемый «афганский вариант»).

Используя опыт Афганской войны 1979—1989 годов, самолеты садились практически вертикально, чтобы у противника не было возможности их поразить. Крутое пикирование производилось с отстрелом инфракрасных ловушек, чтобы обмануть ПВО условного противника. Самолеты вышли на посадочную прямую всего полутора километрах от полосы и пролетели над полигоном на экстремально низкой высоте с выпущенными шасси, что ярко отражено в видеорепортаже ФАН.

Заместитель начальника штаба ВДВ РФ Алексей Наумец, комментируя журналистам ход учений, отметил уникальность операции, которую провели в Крыму. По словам военного, в ходе учений была продемонстрирована высокая выучка десантных войск, которые отлично показали себя во время десантирования.

«Особенность операции по десантированию более двух тысяч военнослужащих в том, что личный состав был полнят по тревоге и сначала был направлен под Ульяновск и в Кострому, где выполнил комплекс мероприятий по подготовке к десантированию и бою, — рассказал офицер. — Личному составу была поставлена задача на десантирование и бой, который включал в себя уничтожение объектов противника, захват аэродрома и обеспечение его безопасности».

Наумец отметил, что никто из участвовавших в учениях военнослужащих, в том числе офицеры, никогда не были на полигоне Опук, так что для них там все было новым.

«Тем не менее, отмечу: было задействовано две площадки для десантирования — слева десантировались с высоты 900 метров, справа — с 600 метров. Плотность десантников — одновременно раскрытых куполов — была очень высокой: справа — 350, слева — 450. Вот теперь представьте, как должны быть подготовлены военнослужащие, чтобы при такой плотности не допустить парашютных происшествий», — подчеркнул офицер.

По словам замначштаба ВДВ, учения продолжаются, итоги подводить пока рано, но уже сейчас можно сказать, что маневры проходят на высоком уровне, демонстрируя отличную боеготовность задействованных в них авиаполков и подразделений Воздушно-десантных войск.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что с 8 по 11 июля в Крыму проходят масштабные летно-тактические учения военно-транспортной авиации (ВТА) и Воздушно-десантных войск. В учениях принимают участие подразделения из Твери, Оренбурга, Пскова, а также более 2400 военнослужащих ВДВ из подразделения, дислоцированного в Краснодарском крае.