Экс-депутат Рады уверен, что Порошенко будут гнать с позором по всей Украине

Экс-президента Украины Петра Порошенко с криками «Позор!» прогнали с митинга в городе Свалява Закарпатской области. Украинский политик Владимир Олейник полагает, что подобные инциденты будут повторяться по всей Украине.

На попавших в Сеть кадрах видно, как уставший Порошенко на предвыборной встрече с жителями Свалявы попал в окружение людей, выкрикивающих «Ганьба! Ганьба!» (в переводе с украинского — «позор». — Прим. ФАН). Бывшему президенту пришлось спешно ретироваться под прикрытием охраны, а люди бросали ему вслед ругательства, напоминая, что он «обокрал армию, всех обокрал».

«По заслугам! Порошенко в Закорпатье реально ненавидят. За нищету, за войну, за разрушение отношений с Россией его ненавидят во многих регионах Украины, а в Закарпатье, где живут венгры, Порошенко ненавидят особенно. В том числе из-за так называемого «мовного закона» и насильственной украинизации, которую жители Украины считают нарушением их конституционных и человеческих прав на общение, обучение, воспитание детей и так далее. Как еще Порошенко встречать после этого? Пусть скажет спасибо, что палками не поколотили. А ведь за то, что он сделал со страной, его можно и поколотить», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник.

Он напомнил, что несколькими днями ранее Порошенко с позором покинул митинг в Хмельницком, но после этого он заявил, что «Ганьба!» ему кричал один провокатор из тысячной толпы встречающих.

«В следующий раз по морде получите, потому что добро должно быть с кулаками», — говорил Порошенко 8 июля.

Но спустя два дня об этом своем обещании он не вспомнил. Потому что «Ганьба!» кричали все вокруг.