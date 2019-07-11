Спасатели в ДНР попали под обстрел украинских силовиков

Донецк, 11 июля. Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики попали под обстрел со стороны украинских силовиков во время тушения пожара. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций ДНР.

В ведомстве рассказали, что спасатели выехали тушить пожар в селе Луково Тельмановского района.

«Выехавший на место тушения пожара в Тельмановском районе автомобиль МЧС ДНР 11 июля подвергся обстрелу с позиций вооруженных формирований Украины», — рассказали в МЧС ДНР, передает РИА Новости.

В министерстве рассказали, что в результате обстрела были повреждены отсеки пожарного автомобиля. В ведомстве добавили, что только «по счастливой случайности» никто из пожарных не пострадал.

Как передает «Газета.Ru», ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских военных усилить активность в Донбассе и поручил ВСУ «жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами вооруженной операции киевских силовиков стали не менее 10 тысяч человек.